Пьяные модели погибли в рухнувшей с моста машине

18 апреля пять девушек из Владивостока
отправились на тусовку в поселок Нововарваровка, где расположена турбаза с домиками.
Девушки ехали на белом Lexus с водителем, выпивая и снимая сторис в Instagram. Во время переправы по деревянному мосту водитель не справился с управлением и выехал за ограждение.
Машина рухнула в воду вместе с частью конструкции моста.
Из-за высокого давления в машине лопнули стекла. Это спасло троих девушек, которые сидели на заднем сидении. Они смогли выбраться из машины и доплыть до берега.
Одной из спасшихся оказалась модель, вице-мисс Приморья 2012 года Дарья Корнилова.
Она сообщила своим 10 тысячам подписчиков, что выбралась из машины через окна. Давать комментарии журналистам девушка отказывается.
«Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы с девочками находимся в крайне тяжелом состоянии», - написала она в соцсетях.
После трагедии СК РФ
возбудил уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам». Уже выяснилось, что деревянный мост был построен местным бизнесменом без согласований и не числился на балансе.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году произошла трагедия на вечеринке в честь дня рождения аптечного блогера Екатерины Диденко. В бассейн банного комплекса кинули 30 кг сухого льда. От большой концентрации углекислого газа и ожогов погибли три человека, в том числе и супруг именинницы.