Пьяные модели погибли в рухнувшей с моста машине

18 апреля пять девушек из Владивостока отправились на тусовку в поселок Нововарваровка, где расположена турбаза с домиками.

Девушки ехали на белом Lexus с водителем, выпивая и снимая сторис в Instagram. Во время переправы по деревянному мосту водитель не справился с управлением и выехал за ограждение.

Машина рухнула в воду вместе с частью конструкции моста.

Из-за высокого давления в машине лопнули стекла. Это спасло троих девушек, которые сидели на заднем сидении. Они смогли выбраться из машины и доплыть до берега.

Одной из спасшихся оказалась модель, вице-мисс Приморья 2012 года Дарья Корнилова.

Она сообщила своим 10 тысячам подписчиков, что выбралась из машины через окна. Давать комментарии журналистам девушка отказывается.

«Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы с девочками находимся в крайне тяжелом состоянии», - написала она в соцсетях.

После трагедии СК РФ возбудил уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам». Уже выяснилось, что деревянный мост был построен местным бизнесменом без согласований и не числился на балансе.