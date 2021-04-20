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Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе М-4 "Дон"

Юрий Столбов
45 минут назад
Под Воронежем на трассе М-4 "Дон" произошла крупная авария. Там водитель фуры не справился с управлением и протаранил два грузовика и экскаватор. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
После чего фура при вылете в кювет придавила пешехода, он погиб на месте.
Происшествия,Видео,Москва24,
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