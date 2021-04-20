Автосервис загорелся в центре Москвы

В центре столицы горит помещение автосервиса. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва
По словам источника «ВМ», пожар произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение4. По его словам на данный момент наблюдается густой черный дым.
Собеседник издания также отметил, что внутри горящего здания слышны взрывы. Также уточняется, что пожар перешел в открытую фазу горения.
Ранее «ВМ» писала
о пожаре в частном доме в Домодедове. Пожар произошел ночью 20 апреля в здании на улице Центральной, дом 82, в СНТ «Ветеран-5». В результате пожара погибли два человека. Их тела были обнаружены после ликвидации пожара.