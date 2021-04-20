Автосервис загорелся в центре Москвы

В центре столицы горит помещение автосервиса. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

По словам источника «ВМ», пожар произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение4. По его словам на данный момент наблюдается густой черный дым.

Собеседник издания также отметил, что внутри горящего здания слышны взрывы. Также уточняется, что пожар перешел в открытую фазу горения.