Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных

При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.