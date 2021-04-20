Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных

Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере.
При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.