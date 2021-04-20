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Кража техники супругами с помощью коляски в Волжском попала на видео

Алевтина Жаркова
32 минуты назад
В Волжском супружеская пара окажется на скамье подсудимых за воровство техники из магазина при помощи детской коляски.
Telegram-канал Life SHOT разместил снятое камерами наблюдения видео из торговой точки. На кадрах молодые люди во время посещения маркета похитили мясорубку, блендер и миксер. Понравившийся им товар они положили в коляску и прикрыли его одеялом, после чего беспрепятственно покинули магазин.
К тому моменту, как все выяснилось, воры-супруги уже успели сбыть украденные вещи. Однако благодаря видеозаписи семейную пару удалось задержать. Известно, что 27-летняя женщина была ранее судима. Сейчас в отношении молодых родителей возбудили уголовное дело.
Происшествия,Криминал,Видео,
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