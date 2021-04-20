В Волжском супружеская пара окажется на скамье подсудимых за воровство техники из магазина при помощи детской коляски.

Telegram-канал Life SHOT разместил снятое камерами наблюдения видео из торговой точки. На кадрах молодые люди во время посещения маркета похитили мясорубку, блендер и миксер. Понравившийся им товар они положили в коляску и прикрыли его одеялом, после чего беспрепятственно покинули магазин.