В Волжском супружеская пара окажется на скамье подсудимых за воровство техники из магазина при помощи детской коляски.
Telegram-канал Life SHOT разместил снятое камерами наблюдения видео из торговой точки. На кадрах молодые люди во время посещения маркета похитили мясорубку, блендер и миксер. Понравившийся им товар они положили в коляску и прикрыли его одеялом, после чего беспрепятственно покинули магазин.
К тому моменту, как все выяснилось, воры-супруги уже успели сбыть украденные вещи. Однако благодаря видеозаписи семейную пару удалось задержать. Известно, что 27-летняя женщина была ранее судима. Сейчас в отношении молодых родителей возбудили уголовное дело.