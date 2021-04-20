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Курьер в Москве потерял посылку с драгоценностями на 800 тысяч рублей

News.ru
1 час назад
Курьер транспортной компании в Москве потерял посылку, в которой находились драгоценности на общую сумму в 800 тысяч рублей.
Курьер забыл на остановке коробку с драгоценностями
Фото: unsplash.comunsplash.com
С заявлением о пропаже посылки в правоохранительные органы обратилась художник-стилист ювелирных изделий Диана Джанелли. Она пояснила, что отправила одному из клиентов браслет, колье и кольца из красного и жёлтого золота с бриллиантами.
Посылка была передана курьеру, но тот забыл её на остановке общественного транспорта на Красной Пресне. Спустя какое-то время сотрудник службы доставки вернулся на то место, но коробку с драгоценностями не нашёл.
В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто мог взять забытую курьером посылку, и найти этого человека, сообщает KP.RU.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске у бизнесмена отняли пакет, в котором находились 15 млн рублей. Злоумышленники напали на мужчину, когда он был в 150 метрах от своего дома. Средства предназначались для покупки квартиры.
Происшествия,МВД,Комсомольская правда,Москва,
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