Курьер забыл на остановке коробку с драгоценностями

Курьер транспортной компании в Москве
потерял посылку, в которой находились драгоценности на общую сумму в 800 тысяч рублей.
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С заявлением о пропаже посылки в правоохранительные органы
обратилась художник-стилист ювелирных изделий Диана Джанелли. Она пояснила, что отправила одному из клиентов браслет, колье и кольца из красного и жёлтого золота с бриллиантами.
Посылка была передана курьеру, но тот забыл её на остановке общественного транспорта на Красной Пресне. Спустя какое-то время сотрудник службы доставки вернулся на то место, но коробку с драгоценностями не нашёл.
В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто мог взять забытую курьером посылку, и найти этого человека, сообщает KP.RU.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске у бизнесмена отняли пакет, в котором находились 15 млн рублей. Злоумышленники напали на мужчину, когда он был в 150 метрах от своего дома. Средства предназначались для покупки квартиры.