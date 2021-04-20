На помощника прокурора в КЧР напали с ножом

«Следственным отделом по городу Черкесску следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, по факту посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие – помощника Хабезского межрайонного прокурора», – сообщается на сайте ведомства.
«Действия злоумышленника были пресечены, однако в результате совершенных жителем республики насильственных действий потерпевшему причинено травматические повреждение в виде поверхностной резаной раны шеи», – говорится в сообщении.