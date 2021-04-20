Россиянин ударил таксиста ножом в горло

Таксист Михаил Толстых
подобрал у обочины двоих пассажиров и в итоге получил ножом в горло. Об этом сообщает
«Лайф».
По данным издания, инцидент произошел сегодня ночью. Таксист записал и выложил в Сеть видео, на котором рассказал, что подвозил клиентов, которых подобрал на обочине.
Пассажиры разговаривали с ним, шутили, а ближе к концу поездки напали на него с ножом. Толстых отметил, что от смерти его спас двойной подбородок.
«Врачи сказали — мне повезло, что я толстый, у худого бы по-другому всё было», - заявил таксист «Лайфу».
По его словам, помощь ему была оказана своевременно и сейчас он чувствует себя нормально. Также таксист предупредил коллег, чтобы они не брали подозрительных пассажиров.
Нападавших задержали, против них будет возбуждено уголовное дело за попытку убийства, пишет издание.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пассажир столичного такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто. Таксист рассказал, что, выполняя заказ, несколько раз указал мужчине на правила проезда: каждый пассажир должен находиться в салоне в маске. Просьбы придерживаться мер безопасности результата не возымели. В ходе спора пассажир несколько раз ударил водителя по голове. Тот обратился с заявлением в полицию.