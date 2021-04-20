Россиянин ударил таксиста ножом в горло

Таксист Михаил Толстых подобрал у обочины двоих пассажиров и в итоге получил ножом в горло. Об этом сообщает «Лайф».

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По данным издания, инцидент произошел сегодня ночью. Таксист записал и выложил в Сеть видео, на котором рассказал, что подвозил клиентов, которых подобрал на обочине.

Пассажиры разговаривали с ним, шутили, а ближе к концу поездки напали на него с ножом. Толстых отметил, что от смерти его спас двойной подбородок.

«Врачи сказали — мне повезло, что я толстый, у худого бы по-другому всё было», - заявил таксист «Лайфу».

По его словам, помощь ему была оказана своевременно и сейчас он чувствует себя нормально. Также таксист предупредил коллег, чтобы они не брали подозрительных пассажиров.

Нападавших задержали, против них будет возбуждено уголовное дело за попытку убийства, пишет издание.