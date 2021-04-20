Пожилой медведь гризли покалечил туриста в США

Пожилой медведь гризли напал на 40-летнего мужчину в туристическом лагере вблизи города Уэст-Йеллоустоун в американском штате Монтана . Об этом сообщает издание Newsweek.

Нападение произошло в четверг, 15 апреля, когда пострадавший был один. Его имя не уточняется. Мужчина получил серьезные травмы, но сумел самостоятельно вызвать полицию. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с ранами скальпа и лица.

На следующий день место происшествия осмотрели сотрудники Службы охраны парков, рыбных ресурсов и дикой природы штата. В этот момент на них попытался напасть пожилой самец гризли. Агрессивное животное было застрелено.

Представители службы пока не смогли пообщаться с пострадавшим. Турист имел при себе спрей от медведей, однако остается неясным, успел ли он им воспользоваться.

Недалеко от места происшествия был найден труп лося. Предположительно, медведь напал на людей, защищая свою добычу.