Нижегородской области после взрыва в жилом доме возбудили уголовное дело. За несколько часов до трагедии жильцы сообщили в экстренные службы о стойком запахе газа. Газовщики осмотрели несколько квартир, поставили заглушку на трубу и уехали. Вскоре после этого и произошел хлопок — один человек погиб, восемь пострадали.

Взрыв бытового газа в жилом доме Нижегородской области унес жизнь новорожденного ребенка - еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает портал NN.ru.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 19 апреля, в селе Маргуша. В квартире на последнем этаже дома, который был сдан в эксплуатацию всего 6 лет назад, произошел взрыв, после чего обрушились минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах в центральной части здания. Начался пожар.

Еще до приезда пожарных жильцы пытались самостоятельно выбраться из горящего дома.

"Люди прыгали из окон с третьего этажа. Выйти невозможно, внутри дом разворотило, все двери завалило. Мужчины ловили женщин, которые выпрыгивали", - рассказал очевидец телеканалу РЕН ТВ.

Большинство жильцов дома - 31 человек - успели своевременно покинуть здание, сообщали в региональном главке МЧС . Пожар локализовали на площади 900 кв. м, затем спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Объем разрушений составил 1,3 тыс. куб. м.

Спустя пять часов после взрыва из-под завалов извлекли тело младенца. Спасти же удалось четверых взрослых и троих детей - в частности двухмесячную девочку. Она находилась под обломками плит и кирпича, однако врачи зафиксировали у нее только ссадины.

"Угрозы жизни этим людям, которые пострадали, нет", - сказал министр здравоохранения Нижегородской области, замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что несколько человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас в пунктах временного размещения находятся около 30 человек. Почти никто не захотел оставаться даже в уцелевших квартирах. Многие временно поселились у родственников.

Основная версия трагедии - взрыв бытового газа. По предварительной информации, в квартире, где могла произойти утечка, никого не было.

"Приехали газовщики проверять, где утечка газа. Приехали, а у одной тетеньки была дверь закрыта. Они не стали проверять. Уехали", - рассказал очевидец Иван Кириков. Вскоре после проверки и произошел взрыв.

По данному факту Следственным комитетом по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека".

Максимальное наказание по этой части статьи - колония на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Двух сотрудников эксплуатационной газовой службы уже задержали, сообщает региональный главк СК.

Известно, что именно они выполняли работы по обслуживанию дома в день взрыва. В ведомстве добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, опрашиваются подозреваемые и свидетели, изымается необходимая документация.

На данный момент поисковые работы на месте завершены, продолжается разбор завалов - работают около 100 человек. Жильцам первого подъезда разрешили забрать из квартир документы и вещи первой необходимости. Жильцы второго подъезда, где произошел взрыв, будут ждать, пока спасатели смогут снять угрозу обрушения конструкций.

Власти региона объявили, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. "Жильцам, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тыс. руб. Получившим травмы выделим по 100 тыс. руб. В случае, если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тыс. руб.", - заявил глава региона Глеб Никитин