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Пассажир рейса Самара–Москва «заминировал» самолет

Алиса Селезнёва
1 час назад
Пассажир рейса Самара–Москва пошутил о минировании самолета после того, как у него внезапно сорвалась командировка. В итоге вылет был задержан на 1,5 часа, пишет Telegram-канал Baza.
Пассажир рейса Самара–Москва «заминировал» самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным канала, сообщение о минировании самолета со 191 человеком на борту полицейские аэропорта Самары получили 14 апреля.
«Пассажиров, уже приготовившихся к вылету, в итоге эвакуировали, а судно, багаж и ручную кладь осмотрели специалисты. Найти правоохранителям ничего не удалось», - отмечается в сообщении.
При этом силовики выяснили, что один из пассажиров, 18-летний Никита Кузьмин, уже находясь на борту, получил сообщение об отмене командировки. Решив экстренно покинуть самолет, он в шутку сказал одному из пассажиров, что борт заминирован. Пассажиров охватила паника, самолет проверили, в итоге борт вылетел в Москву с полуторачасовой задержкой, пишет Baza.
Как сообщал «Рамблер», ранее неизвестный сообщил о трех готовящихся взрывах на станциях столичного метро, но не указал, на каких именно. В связи с этим все станции подземки были проверены специалистами.
Происшествия,Никита Кузьмин,
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