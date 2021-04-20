Пассажир рейса Самара–Москва «заминировал» самолет

По данным канала, сообщение о минировании самолета со 191 человеком на борту полицейские аэропорта Самары получили 14 апреля.

Как сообщал «Рамблер», ранее неизвестный сообщил о трех готовящихся взрывах на станциях столичного метро, но не указал, на каких именно. В связи с этим все станции подземки были проверены специалистами.