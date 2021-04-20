Пассажир рейса Самара–Москва «заминировал» самолет

По данным канала, сообщение о минировании самолета со 191 человеком на борту полицейские аэропорта Самары получили 14 апреля.
«Пассажиров, уже приготовившихся к вылету, в итоге эвакуировали, а судно, багаж и ручную кладь осмотрели специалисты. Найти правоохранителям ничего не удалось», - отмечается в сообщении.
При этом силовики выяснили, что один из пассажиров, 18-летний Никита Кузьмин, уже находясь на борту, получил сообщение об отмене командировки. Решив экстренно покинуть самолет, он в шутку сказал одному из пассажиров, что борт заминирован. Пассажиров охватила паника, самолет проверили, в итоге борт вылетел в Москву с полуторачасовой задержкой, пишет Baza.
Как сообщал «Рамблер», ранее неизвестный сообщил о трех готовящихся взрывах на станциях столичного метро, но не указал, на каких именно. В связи с этим все станции подземки были проверены специалистами.