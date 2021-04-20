Лжеброкеры похитили у пенсионера 2,6 млн в Москве

«В Главное управление МВД России по столице обратился 69-летний житель Тулы, заявивший, что он стал жертвой телефонных мошенников. По его словам, в период с 11 декабря 2020 года по 10 марта 2021 года неизвестные злоумышленники несколько раз звонили на телефон пенсионеру с предложением заняться брокерской деятельностью. Поверивший словам преступников мужчина перевел 2 млн 644 тыс. руб. на счет, который ему указали звонившие. Через некоторое время после банковской операции потерпевший осознал, что эти средства были у него похищены», - рассказал собеседник агентства.