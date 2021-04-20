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Лжеброкеры в Москве похитили у пенсионера более 2,6 млн руб. после предложения о сотрудничестве

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад
Московские полицейские выясняют личности злоумышленников, похитивших более 2,6 млн руб. со счета пенсионера после предложения заняться брокерской деятельностью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Лжеброкеры похитили у пенсионера 2,6 млн в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В Главное управление МВД России по столице обратился 69-летний житель Тулы, заявивший, что он стал жертвой телефонных мошенников. По его словам, в период с 11 декабря 2020 года по 10 марта 2021 года неизвестные злоумышленники несколько раз звонили на телефон пенсионеру с предложением заняться брокерской деятельностью. Поверивший словам преступников мужчина перевел 2 млн 644 тыс. руб. на счет, который ему указали звонившие. Через некоторое время после банковской операции потерпевший осознал, что эти средства были у него похищены», - рассказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Происшествия,МВД,Москва,
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