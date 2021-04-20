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Самолет из Южно-Сахалинска не смог сесть в Хабаровске из-за сильного ветра

ТАСС
1 час назад
Экипаж воздушного судна, вылетевшего из Южно-Сахалинска в Хабаровск, не смог посадить самолет в пункте назначения из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.
Самолет не смог сесть в Хабаровске из-за сильного ветра
Фото: ТАССТАСС
"Воздушное судно рейса Южно-Сахалинск - Хабаровск не смогло приземлиться в городе из-за ветра со скоростью 18-20 м/с. Экипаж принял решение лететь во Владивосток", - сказали в пресс-службе.
Сейчас самолет находится в аэропорту Владивостока (Кневичи). Позднее пресс-служба хабаровского аэропорта уточнила, что самолет отправился не во Владивосток, а обратно в Южно-Сахалинск.
В Хабаровском крае во вторник ухудшилась погода. В южных и центральных районах края в течение дня ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, небольшие осадки, на севере - снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 22 м/с.
Происшествия,Хабаровский аэропорт,Южно-Сахалинск,Хабаровск,
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