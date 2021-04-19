Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме, который произошел в селе Маргуша. Об этом сообщается в понедельник, 19 апреля, на сайте ведомства.
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Сотрудники прокуратуры проверят, соблюдалось ли законодательство и не привели ли пренебрежения установленными процедурами к тяжелым последствиям.
На место происшествия выехал прокурор области Андрей Травкин. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Нижегородской области. Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. Из-за взрыва произошло обрушение четырех квартир.