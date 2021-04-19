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Взрыв газа: три человека пострадали в Нижегородской области

Мир24иещё 5
1 час назад
Три человека пострадали в результате взрыва газа в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Взрыв газа: три человека пострадали в Нижегородской области
Фото: Мир24Мир24
По предварительной информации, под завалами может находиться трехмесячный ребенок. Пострадавшие – взрослые. По данным РИА «Новости», один человек получил ожог лица, плеча и черепно-мозговую травму, еще двое – переломы позвоночника.
Сейчас на месте работают представители экстренных служб. Сразу после взрыва в доме возник пожар. Огонь охватил 1200 квадратных метров. Как минимум четыре квартиры обрушились. В экстренных службах добавили, что проводится эвакуация жильцов. Для их размещения подготовлен автобус.
Предварительная версия взрыва в жилом доме Нижегородской области – утечка газа из-за неисправного оборудования. Сам дом был построен всего шесть лет назад. По факту случившегося проверку начала прокуратура Нижегородской области.
Всего в доме, в котором располагается 27 квартир, проживает 31 человек. Им предлагают временно расположиться в Доме культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Дальнеконстантировского района области.
«Жильцам предлагают разместиться в Доме культуры, который находится в Маргуше. Пока все отказываются, у всех есть родственники», – сообщил собеседник агентства.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Нижегородская Область,
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