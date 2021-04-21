В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Байден позвонил семье Флойда после обвинительного вердикта по его делу

ТК «Звезда»иещё 7
1 час назад
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал вердикт по резонансному убийству афроамериканца Джорджа Флойда. Американский лидер назвал решение суда справедливым.
Байден позвонил семье Флойда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Байден также позвонил родственникам погибшего Флойда. В разговоре с его братом он подчеркнул, что «исправить все невозможно, однако сейчас появилась какая-то справедливость».
Запись разговора членов семьи Флойда с американским президентом опубликовал адвокат Бен Крамп. Помимо Байдена, с родными погибшего пообщалась вице-президент Камала Харрис.
Ранее стало известно, что присяжные в суде Миннеаполиса признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Бывший страж порядка признан виновным по всем пунктам и теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Трагедия произошла 25 мая прошлого года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею Джорджа Флойда к асфальту на несколько минут. Смерть Флойда спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.
Происшествия,Массовые беспорядки,Джордж Флойд,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители