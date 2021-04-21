Байден позвонил семье Флойда

Байден также позвонил родственникам погибшего Флойда. В разговоре с его братом он подчеркнул, что «исправить все невозможно, однако сейчас появилась какая-то справедливость».

Трагедия произошла 25 мая прошлого года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею Джорджа Флойда к асфальту на несколько минут. Смерть Флойда спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.