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Спасший детей от террористов россиянин убил знакомую и покончил с собой

Lenta.ru
35 минут назад
В Зеленограде нашли мертвым россиянина Виктора Алпатова, который в 1988 году был членом экипажа самолета с террористами в осетинском городе Орджоникидзе (Владикавказе). По предварительным данным, мужчина убил знакомую, после чего покончил с собой. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Спасший детей от террористов россиянин убил знакомую
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Известно, что мужчина оставил предсмертную записку.
«У меня только один счет в Сбербанке... Я не верю в правосудие. У меня две правительственные награды. Одна за освобождение детей-заложников, вторая за Афганистан», — приводит текст записки канал «112».
По данным «МК», Алпатов работал бортоператором в аэропорту Орджоникидзе, когда террористы запросили самолет в Тель-Авив и крупную сумму денег в обмен на захваченный ими автобус с детьми. Мужчине пришлось сопровождать банду и вести переговоры с их предводителем Павлом Яшкиянцем.
1 декабря 1988 года четверо преступников захватили автобус со школьниками и учительницей на Кавказе. Они потребовали за их жизни оружие, деньги в иностранной валюте, грузовой самолет и освобождения их соратника из тюрьмы. Условия были выполнены, после чего детей спасли, а бандитов арестовали.
Происшествия,Сбербанк России,Орджоникидзе,Владикавказ,
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