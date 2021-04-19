Спасший детей от террористов россиянин убил знакомую

По данным «МК», Алпатов работал бортоператором в аэропорту Орджоникидзе, когда террористы запросили самолет в Тель-Авив и крупную сумму денег в обмен на захваченный ими автобус с детьми. Мужчине пришлось сопровождать банду и вести переговоры с их предводителем Павлом Яшкиянцем.

1 декабря 1988 года четверо преступников захватили автобус со школьниками и учительницей на Кавказе. Они потребовали за их жизни оружие, деньги в иностранной валюте, грузовой самолет и освобождения их соратника из тюрьмы. Условия были выполнены, после чего детей спасли, а бандитов арестовали.