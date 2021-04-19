Московские пожарные по пути с вызова спасли упавшую в Москва-реку девушку.
Как сообщает
«Подъем», пожарный расчет возвращался с вызова и в районе Большого Каменного моста заметил в Москва-реке девушку. Пожарные кинули девушке спасательный круг и помогли ей выбраться из воды.
«Сотрудники ехали и просто увидели, что требуется помощь гражданке, спасли ее и поехали дальше», - рассказали в ГУ МЧС по столице.
По предварительным данным, девушка делала селфи на парапете, поскользнулась и упала в воду.
Как сообщал «Рамблер», в конце марта сотрудники МЧС на спасательном судне сняли с отколовшейся льдины на Москва-реке двух велосипедистов. Инцидент произошел в районе Южного порта. Поначалу молодые люди отказывались от помощи, опасаясь профилактической беседы в полиции.