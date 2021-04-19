По предварительным данным, девушка делала селфи на парапете, поскользнулась и упала в воду.

Как сообщал «Рамблер», в конце марта сотрудники МЧС на спасательном судне сняли с отколовшейся льдины на Москва-реке двух велосипедистов. Инцидент произошел в районе Южного порта. Поначалу молодые люди отказывались от помощи, опасаясь профилактической беседы в полиции.