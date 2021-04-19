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Двести тысяч рублей пропали из запертой квартире в Москве

Вечерняя Москва
2 часа назад
Жительница столицы пожаловалась на пропажу 200 тысяч рублей из квартиры. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Двести тысяч рублей пропали из запертой квартиры в Москве
Фото: feo.rk.gov.rufeo.rk.gov.ru
Инцидент произошел по адресу проезд Стратонавтов. По словам источника «ВМ», квартира расположена на первом этаже, следов взлома не обнаружено.
Также источник «ВМ» уточнил, что ранее пострадавшая наняла женщину для присмотра за кошкой во время отпуска.
Происшествия,МВД,Москва,
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