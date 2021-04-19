Двести тысяч рублей пропали из запертой квартиры в Москве

Инцидент произошел по адресу проезд Стратонавтов. По словам источника «ВМ», квартира расположена на первом этаже, следов взлома не обнаружено.

Также источник «ВМ» уточнил, что ранее пострадавшая наняла женщину для присмотра за кошкой во время отпуска.