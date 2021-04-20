Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии

В пресс-службе ВШЭ сообщили, что вуз не получал запросы от правоохранительных органов, поскольку «описываемый случай не связан с работой Ракова в Вышке», но при этом готовы к сотрудничеству со следствием. «Официальной информации у нас нет, при этом мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами по данному вопросу. После получения соответствующих документов от следственных органов будут приняты необходимые меры», – добавили в вузе.