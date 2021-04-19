В Подмосковье супруги продавали младенца из-за голода

Жизнь маленького сына мигрантов и судьба его родителей оказались поломаны из-за пандемии. Родители попали за решетку, потому что пытались продать ребенка, которого не могли прокормить.

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Как стал известно «МК», молодые супруги из Киргизии стали родителями мальчика в августе 2020 года. Малыш появился на свет через несколько дней после дня рождения мамы: женщина отметила свое 21-летие. Впрочем, на этом радостные события для семьи закончились. Из-за пандемии молодой глава семейства, который неофициально трудился на стройке, потерял работу.

Пара пыталась хоть как-то выжить, но денег не было, и через полтора месяца они приняли страшное решение: отдать малыша в другую семью.

Супруги стали обращаться к своим знакомым с предложением приютить младенца. И один из них, вместо того, чтобы помощь семье, обратился в правоохранительные органы

Оперативники выступили под видом будущих родителей малыша.

Примечательно, что в ходе бесед настоящие родители постоянно рассказывали своим преемникам, как правильно ухаживать за младенцем. Говорили, что малыш полностью здоров, и ему сделаны все прививки.

В ходе встрече в кафе 13 октября 2020 года настоящий и лжепапа вышли на крыльцо, и там страж порядка под прикрытием уточнил еще раз, что передача ребенка незаконна. Потенциальный клиент спросил, сколько отец хочет за малыша. В ответ на это мужчина пояснил, что отдает сына просто так, но примет в подарок любую сумму.

Оперуполномоченный передал ему конверт, в котором были 500 тысяч рублей, и родители были за продажу человека.

Пару судили по статье 127.1 УК РФ за покушение на совершение сделки в отношении несовершеннолетнего. Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, Одинцовский городской суд Московской области назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима