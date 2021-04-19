На 3 млн обманули мошенники миллиардера Золкина

Бывший руководитель крупного российского банка попался на удочку мошенников и лишился почти 3 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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Неделю назад неизвестный позвонил 57-летнему миллиардеру Олегу Золкину, ранее возглавлявшему «Интеркоопбанк» , лишившийся лицензии в 2017 году.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке взлома одного из счетов Золкина.

Чтобы «обезопасить» деньги на счете, мошенник предложил миллиардеру перевести средства на другой, якобы защищенный, счет. Доверившись аферисту, мужчина лишился 2 735 000 рублей.

Обманутый миллиардер обратился в полицию, начата проверка.

Олег Золкин - российский бизнесмен, миллиардер, экс-председатель совета директоров «Интеркоопбанка». В 2017 году у финансовой организации была отозвана лицензия из-за подозрений в отмывании денег.