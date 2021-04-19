На 3 млн обманули мошенники миллиардера Золкина

Бывший руководитель крупного российского банка попался на удочку мошенников и лишился почти 3 млн рублей, сообщает
«Комсомольская правда».
Неделю назад неизвестный позвонил 57-летнему миллиардеру Олегу Золкину, ранее возглавлявшему «Интеркоопбанк»
, лишившийся лицензии в 2017 году.
Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке взлома одного из счетов Золкина.
Чтобы «обезопасить» деньги на счете, мошенник предложил миллиардеру перевести средства на другой, якобы защищенный, счет. Доверившись аферисту, мужчина лишился 2 735 000 рублей.
Обманутый миллиардер обратился в полицию, начата проверка.
Олег Золкин - российский бизнесмен, миллиардер, экс-председатель совета директоров «Интеркоопбанка». В 2017 году у финансовой организации была отозвана лицензия из-за подозрений в отмывании денег.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России раскрыли новую схему мошенничества с банковскими личными кабинетами. Под видом банкиров злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент. Они присылают ссылку на поддельную страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. Затем с помощью этих данных воруются средства.