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Заключенные спасли запертого в автомобиле ребенка и попали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В американском штате Флорида заключенные воспользовались навыками взлома автомобилей и спасли запертого в машине ребенка. На видеозапись произошедшего обратило внимание здание Unilad.
Группа заключенных занималась ремонтом дороги в районе города Тампа, когда мужчина случайно запер в автомобиле свою годовалую дочь. Ключи также остались в машине, поэтому он не мог ее выпустить.
Возле автомобиля собралась толпа зевак. Это привлекло внимание помощников шерифа, которые охраняли заключенных.
На записи, снятой матерью девочки, видно, как группа людей в тюремных униформах вскрывает замок автомобиля, чтобы вызволить ребенка. Они открыли дверь за несколько минут, и девочка воссоединилась с родителями.
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