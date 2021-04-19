Заключенные спасли запертого в автомобиле ребенка и попали на видео

В американском штате Флорида заключенные воспользовались навыками взлома автомобилей и спасли запертого в машине ребенка. На видеозапись произошедшего обратило внимание здание Unilad.

Группа заключенных занималась ремонтом дороги в районе города Тампа, когда мужчина случайно запер в автомобиле свою годовалую дочь. Ключи также остались в машине, поэтому он не мог ее выпустить.

Возле автомобиля собралась толпа зевак. Это привлекло внимание помощников шерифа, которые охраняли заключенных.