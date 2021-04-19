Россиянин вымогал деньги под видом проститутки

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28-летний мужчина размещал на сайтах знакомств анкеты с фотографиями девушек, которые якобы оказывают интимные услуги за деньги, и договаривался о встрече в арендованных квартир или гостиничных номеров с мужчинами, которые связывались с ним по указанным контактам.

После приезда клиентов на место мужчина требовал внести предоплату в размере от 3,5-6,5 тысячи рублей посредством банковского перевода и переставал выходить на связь после получения средств. Некоторое время назад он был уличен в этом и задержан. В его отношении были возбуждены уголовные дела по пяти эпизодам мошенничества.

«Имеются основания полагать, что мужчина действовал по аналогичной схеме на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Правоохранителями проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника, а также возможных его соучастников», — сообщает «МВД Медиа».