Появилось видео с места стрельбы в Луизиане

Запечатленные на камеру свидетеля происшествия кадры публикует Telegram-канал RT. На записи слышны звуки выстрелов и разговоры очевидцев.

Стрельба произошла на Херн Авеню 18 апреля в 21:02 по местному времени. На месте ЧП было развернуто 21 полицейское подразделение. Злоумышленника сейчас разыскивают правоохранители.