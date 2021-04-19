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Появилось видео с места стрельбы в Луизиане

Алевтина Жаркова
19 минут назад
Неизвестный открыл огонь в городе Шривпорт (штат Луизиана) в минувшее воскресенье. В результате инцидента пострадали пять человек, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Запечатленные на камеру свидетеля происшествия кадры публикует Telegram-канал RT. На записи слышны звуки выстрелов и разговоры очевидцев.
Стрельба произошла на Херн Авеню 18 апреля в 21:02 по местному времени. На месте ЧП было развернуто 21 полицейское подразделение. Злоумышленника сейчас разыскивают правоохранители.
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