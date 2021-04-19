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Упавшие в водопад из-за селфи отец и дочь в Казахстане попали на видео

Алевтина Жаркова
31 минуту назад
Попытка сделать эффектное селфи у водопада едва не обернулась трагедией в Казахстане. Местный житель вместе с дочерью попытались сфотографироваться на фоне Ульгилинского водопада и сорвались вниз. Видео инцидента публикует телеканал «Москва 24».
На кадрах видно, как мужчину с ребенком уносит вниз бурный водный поток. Благодаря находящемуся на их пути валуну людям удалось спастись. А на берег им помогли выбраться очевидцы происшествия.
Уточняется, что после такого «экстремального купания» девочка получила ушибы. Она была доставлена в больницу для осмотра врачей.
Происшествия,В мире,Видео,Казахстан,
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