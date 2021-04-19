В Бурятии четверо взрослых избили 12-летнего мальчика

Четверо пьяных жителей Улан-Удэ напали на 12-летнего мальчика, защищавшего от них своего деда. Об этом сообщает СУ СК России по Бурятии.

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По данным ведомства, в разбойном нападении на ребенка обвиняются двое мужчин и две женщины.

«Обвиняемые проживали в одном из домов коридорного типа по Яблоневому переулк города Улан-Удэ, они злоупотребляли спиртным и нередко выпрашивали деньги на алкогольные напитки у пожилого соседа. 17 апреля к пенсионеру в гости приехал 12-летний внук, который при встрече высказал претензии пьяной компании и запретил ходить к деду за деньгами», - отмечается в сообщении.

В следкоме отметили, что 17 апреля после очередного застолья соседи решила проучить мальчика, который как раз шел к деду.

«Они преградили школьнику путь, стали предъявлять претензии по поводу его недавних требований, после чего один из злоумышленников нанес ребенку удар пустой бутылкой по голове. Когда мальчик упал, вся компания принялась наносить ему удары ногами и руками по голове и телу», - заявили в ведомстве.

Одна из женщин забрала у мальчика тысячу рублей, вытащив деньги из кармана, а вот отнять телефон и кольцо не сумели, так как ребенок сжал ладонь. В какой-то момент нападавшие отвлеклись, мальчик смог сбежать, пришел в один из торговых павильонов и вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемые, которым от 27 до 33 лет, задержаны.