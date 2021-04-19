В Москве возбудили два дела о хищении у Роскосмоса

«Следствие считает, что неустановленные лица из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия им. С.П. Королева», ответственные за организацию работ по проекту «МКС», вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ФГУП «ЦЭНКИ» для хищения средств Роскосмоса. Соучастники обеспечили заключение от имени «ЦЭНКИ» с ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП)», фактическое руководство которым осуществляли соучастники преступления, договоров на выполнение части работ по госконтрактам на суммы 5,3 и 11,2 млн рублей», – сообщил источник ТАСС.