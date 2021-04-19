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В Москве возбуждены два дела о хищении у Роскосмоса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
44 минуты назад
Следователи возбудили два уголовных дела о хищении 15,8 млн рублей у Роскосмоса в Москве по госконтрактам на проведение летных испытаний, сообщил источник в правоохранительных органах.
В Москве возбудили два дела о хищении у Роскосмоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным источника, госконтракты между Роскосмосом и ФГУП «ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры)» на проведение летных испытаний с космическим кораблем «Союз-ТМА-М» в части комплекса работ по ротации американских членов экипажа МКС были заключены в апреле 2012 года и мае 2014 года на суммы 3,8 и 3,5 млрд рублей.
«Следствие считает, что неустановленные лица из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия им. С.П. Королева», ответственные за организацию работ по проекту «МКС», вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ФГУП «ЦЭНКИ» для хищения средств Роскосмоса. Соучастники обеспечили заключение от имени «ЦЭНКИ» с ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП)», фактическое руководство которым осуществляли соучастники преступления, договоров на выполнение части работ по госконтрактам на суммы 5,3 и 11,2 млн рублей», – сообщил источник ТАСС.
Соучастники знали, что данные работы выполнял Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, однако предоставили документы, выдававшие выполненные ЦНИИмаш работы за работы ЦТП на суммы 5,09 и 10,78 млн рублей. «Эти деньги были переведены на счет ЦТП по поддельным документам, то есть похищены у Роскосмоса. В апреле 2021 года по данным фактам возбуждены два уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК России», – сказал собеседник агентства.
Напомним, в ноябре СК завершил расследование дела в отношении экс-гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, которых обвиняют в хищении 120 млн рублей.
Происшествия,Владимир Нестеров,ЦЭНКИ,ЦНИИМАШ,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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