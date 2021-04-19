В Саларьеве на женщину с ребенком напала бойцовская собака. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», опубликовавший видеозапись инцидента.
Хозяин животных отпустил своего питомца с поводка, после чего тот накинулся на женщину с собакой и ребенком и едва не растерзал пса. На помощь тут прибежали местные жители, благодаря им удалось отбить домашнее животное у агрессивного четвероного.
Как заявляют местные собаководы, это происшествие – не единичный случай. Мужчина часто выгуливает своих животных без намордника и отпускает с поводка.