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ФСБ опубликовала видео спецоперации в 21 регионе

Lenta.ruиещё 7
34 минуты назад
ФСБ показала видео спецоперации, проведенной в 21 регионе, по пресечению деятельности подпольных оружейников. Оперативное видео публикует ТАСС.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых, показано оборудование, на котором гражданское оружие переделывалось в боевое, изъятое оружие и боеприпасы.
Ранее 19 апреля ФСБ сообщила пресечении деятельности преступной группы из 55 граждан, занимавшихся подпольным производством огнестрельного оружия.
Спецоперация с участием МВД и Росгвардии проведена в 21 регионе страны. Среди них республики Северного Кавказа, Сибирь, Урал, а также субъекты Центральной России, в том числе Москва и Подмосковье.
Участники ОПГ занимались восстановлением боевых качеств гражданского оружия в 27 подпольных мастерских. Изъято свыше 200 единиц оружия.
Происшествия,Видео,Росгвардия,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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