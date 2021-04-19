Избитый охранник умер во время погони за вором в Москве

Тело избитого мужчины нашли возле одного из супермаркетов на юге столицы. Погибшим оказался охранник магазина.

Фото: ТАСС ТАСС

На теле погибшего обнаружили травмы. Cогласно предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем. Незадолго до смерти мужчина погнался за подозреваемым в воровстве, пробежал 20 метров и упал.

На кадрах с места происшествия видно, что погибшего оплакивает дочь.

Папочка... Папочка, папа, — плача, произносит женщина в белом пальто.

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, тело накрыто чёрным мешком. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передаёт 5-tv.ru.