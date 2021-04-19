Избитый охранник умер во время погони за вором в Москве

Тело избитого мужчины нашли возле одного из супермаркетов на юге столицы. Погибшим оказался охранник магазина.
На теле погибшего обнаружили травмы. Cогласно предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем. Незадолго до смерти мужчина погнался за подозреваемым в воровстве, пробежал 20 метров и упал.
На кадрах с места происшествия видно, что погибшего оплакивает дочь.
Папочка... Папочка, папа, — плача, произносит женщина в белом пальто.
Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, тело накрыто чёрным мешком. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передаёт 5-tv.ru.
Ранее сообщалось, что в торговом центре Москвы между посетителем и охранником произошёл конфликт, который закончился стрельбой. Работник службы безопасности торгового центра, расположенного на Тушинской улице, отказался пускать в здание мужчину. В ответ посетитель выстрелил в охранника из травматического пистолета.