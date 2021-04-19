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В Гималаях нашли пропавших россиян

Артём Кульша
41 минуту назад
Трое российских альпинистов, пропавшие в Гималаях, найдены живыми. Об этом сообщает The Himalayan Times.
Ранее собеседник в базовом лагере рассказал изданию, что в воскресенье Сергей Кондрашкин, Александр Лютокин и Дмитрий Синев пытались совершить восхождение на горный массив Аннапурна. Кондрашкин и Синев успешно это сделали, а Лютокин отказался от попытки после преодоления высоты более семи тысяч метров.
Некоторое время спустя они соединились в лагере IV, а вскоре после выхода оттуда потеряли связь с базовым лагерем. Сегодня утром компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги базового лагеря для альпинистов, отправила команду спасателей на поиск россиян.
В какой-то момент они заметили альпинистов над лагерем III. Россияне были доставлены в базовый лагерь. Состояние их здоровья оценивается как нормальное.
В марте чешский бизнесмен Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета на Аляске. Поисковики обнаружили обломки вертолета Airbus Helicopters H125, на котором он находился в компании других людей, на леднике Кник к северо-востоку от города Анкориджа. Также они нашли тела пятерых погибших и одного выжившего.
Келлнер, как сообщал «Рамблер», был учредителем и главным акционером инвестиционно-финансовой группы PPF Group N.V. и богатейшим человеком Чехии.
Происшествия,Видео,Петр Келлнер,
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