В Гималаях нашли пропавших россиян

Трое российских альпинистов, пропавшие в Гималаях, найдены живыми. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Ранее собеседник в базовом лагере рассказал изданию, что в воскресенье Сергей Кондрашкин, Александр Лютокин и Дмитрий Синев пытались совершить восхождение на горный массив Аннапурна. Кондрашкин и Синев успешно это сделали, а Лютокин отказался от попытки после преодоления высоты более семи тысяч метров.

Некоторое время спустя они соединились в лагере IV, а вскоре после выхода оттуда потеряли связь с базовым лагерем. Сегодня утром компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги базового лагеря для альпинистов, отправила команду спасателей на поиск россиян.

В какой-то момент они заметили альпинистов над лагерем III. Россияне были доставлены в базовый лагерь. Состояние их здоровья оценивается как нормальное.

В марте чешский бизнесмен Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета на Аляске. Поисковики обнаружили обломки вертолета Airbus Helicopters H125, на котором он находился в компании других людей, на леднике Кник к северо-востоку от города Анкориджа. Также они нашли тела пятерых погибших и одного выжившего.