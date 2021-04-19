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Опубликовано видео с места крушения поезда в Египте

Алевтина Жаркова
1 час назад
11 человек погибли и более 100 пострадали при крушении пассажирского поезда в Египте. Видео с места трагедии появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».
В минувшее воскресенье в провинции Кальюбия на севере страны 6 вагонов пассажирского состава сошли с рельсов и перевернулись. К месту ЧП были направлены десятки бригад скорой помощи.
По предварительным данным, причиной железнодорожного происшествия могло стать 4-кратное превышение скорости машинистом: вместо 30 километров в час он разогнался до 120.
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