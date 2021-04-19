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Погибших черепах в озере под Воронежем сняли на видео

Александр Кузьмин
52 минуты назад
Массовая гибель черепах в озере биосферного заповедника заинтересовала Росприродназдор.
Видео публикует Telegram -канал «Huepub».
На кадрах можно увидеть, как множество черепах и рыбы болтались на поверхности воды мёртвым грузом.
«Причина гибели обитателей пока неизвестна. Есть лишь версия: поскольку осень была малодождливая, в озере осталось мало воды, и оно промерзло до дна. Черепахи просто могли замерзнуть. И когда лед сошел, они просто поднялись на поверхность», - говорит замдиректор Воронежского заповедника Николай Козак.
Межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку. Их лаборатория сегодня взяла анализы проб воды из Черепашьего озера.
Происшествия,Видео,Николай Козак,
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