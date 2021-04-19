Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолёт японской авиакомпании, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия члена экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского авиаузла.
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«Самолёт Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее самолёт авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.