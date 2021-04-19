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Летевший из Парижа в Токио самолёт экстренно сел в Новосибирске

RT на русскомиещё 18
1 час назад
Самолёт японской авиакомпании, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия члена экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского авиаузла.
Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске
Фото: pixabaypixabay
«Самолёт Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее самолёт авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Новосибирск,
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