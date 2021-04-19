Семилетнего ребенка застрелили в Чикаго

Семилетняя девочка погибла в результате стрельбы у ресторана быстрого питания McDonald's в американском Чикаго . Её отец получил ранения. Об этом сообщает телеканал CBS Chicago.

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com David Crane/ZUMAPRESS.com

Инцидент произошёл в воскресенье. Отец и дочь находились в автомобиле возле одного из ресторанов сети. Неизвестный по невыясненным причинам несколько раз выстрелил в ребёнка.

Девочка была госпитализирована, но врачи не смогли ей помочь и лишь констатировали смерть. Отец погибшей также госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Стрелка задержать пока не удалось. Полиция ведёт расследование происшествия.