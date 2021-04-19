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Семилетняя девочка погибла при стрельбе у ресторана в Чикаго

News.ruиещё 4
21 минуту назад
Семилетняя девочка погибла в результате стрельбы у ресторана быстрого питания McDonald's в американском Чикаго. Её отец получил ранения. Об этом сообщает телеканал CBS Chicago.
Семилетнего ребенка застрелили в Чикаго
Фото: David Crane/ZUMAPRESS.comDavid Crane/ZUMAPRESS.com
Инцидент произошёл в воскресенье. Отец и дочь находились в автомобиле возле одного из ресторанов сети. Неизвестный по невыясненным причинам несколько раз выстрелил в ребёнка.
Девочка была госпитализирована, но врачи не смогли ей помочь и лишь констатировали смерть. Отец погибшей также госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Стрелка задержать пока не удалось. Полиция ведёт расследование происшествия.
Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в американском городе Остин (штат Техас). Погибли по меньшей мере три человека. Местом происшествия стал перекрёсток на окраине города. Полиция утверждает, что информация о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока не поступала.
Происшествия,Криминал,CBS,Чикаго,
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