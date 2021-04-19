Россиянка с ножом напала на сына

18 апреля в полицию во Фрунзенском районе города поступило сообщение, что в одной из квартир слышны крики. Прибыв на место, полицейские выяснили, что в квартире находилась 48-летняя женщина, ее 28-летняя дочь и девятилетний мальчик с ножевым ранением руки.