Массовая гибель черепах произошла в воронежском озере

Он добавил, что гибель животных могла быть связана с промерзанием озера.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был основан для поддержки популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тысяч гектаров на территории Липецкой и Воронежской областей.