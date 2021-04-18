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Массовая гибель черепах произошла в озере воронежского заповедника

Lenta.ru
19 минут назад
Специалистами была зафиксирована массовая гибель черепах в озере Воронежского биосферного заповедника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора заповедника Николая Козака.
Массовая гибель черепах произошла в воронежском озере
Фото: Общероссийский народный фронтОбщероссийский народный фронт
«В Черепашьем озере обнаружено несколько десятков погибших черепах. Около деревни Маклок всплыли погибшие черепахи и рыба. Сейчас черепах взяли на изучение на предмет наличия паразитов, также взяли пробы воды в озере», — заявил Козак.
Он добавил, что гибель животных могла быть связана с промерзанием озера.
Отмечается, что воронежские власти уже начали проверку по факту массовой гибели обитателей резервата. Также известно, что на месте побывала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер и специалисты Росприродназдора.
Воронежский государственный природный биосферный заповедник был основан для поддержки популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тысяч гектаров на территории Липецкой и Воронежской областей.
Происшествия,Наталья Ветер,
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