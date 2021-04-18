В жилом доме в Волгограде обрушился балкон с пенсионеркой

В жилом доме Волгограда
обрушился балкон 4 этажа. Пострадала пенсионерка. Об инциденте сообщает
прокуратура Волгоградской области.
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по ул. Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе г. Волгограда, в результате которого получила травмы 64-летняя женщина», - сказано в сообщении надзорного органа.
Власти города уточнили, что обрушение балкона на 4 этаже произошло в доме 59 на Рабоче-Крестьянской улице.
Ответственность за техническое состояние балкона несет ООО «УК Ворошиловского района». В 2020 году в доме проверяли балконы и предписали управляющей компании привести в порядок балконные плиты.
Сейчас специалисты жилищной инспекции готовят документы для проведения еще одной проверки состояния фасадов и балконов данной многоэтажки.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Калужской области обрушился балкон на втором этаже жилого дома. В момент происшествия на балконе были люди.