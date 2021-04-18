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На Камчатке провалился под лед и погиб глава местного ГИБДД

Майк Габриелян
1 час назад
На Камчатке погиб глава местного отдела ГИБДД Виталий Сергеев. На рыбалке он провалился под лед и погиб. Несчастный случай произошел сегодня, сообщает РИА Новости.
На Камчатке провалился под лед и погиб глава местного ГИБДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В краевой полиции подтвердили факт смерти. СКР начал проверку. Предварительная версия – мужчина не смог выбраться из-подо льда. У майора полиции был официальный выходной, и он уехал рыбачить на озеро Соленое (Вилюй) в окрестностях Вилючинска.
«Провалился под лед, не смог выбраться, погиб», - сказала представитель камчатского управления СКР Елена Ильина.
Тело полицейского найдено. Погибший занимал пост начальника дорожной полиции Петропавловска-Камчатского.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге школьник спас маленькую девочку, которая провалилась под лед.
Происшествия,Виталий Сергеев,ГИБДД,СКР,РИА Новости,
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