На Камчатке провалился под лед и погиб глава местного ГИБДД

В краевой полиции подтвердили факт смерти. СКР начал проверку. Предварительная версия – мужчина не смог выбраться из-подо льда. У майора полиции был официальный выходной, и он уехал рыбачить на озеро Соленое (Вилюй) в окрестностях Вилючинска.
«Провалился под лед, не смог выбраться, погиб», - сказала представитель камчатского управления СКР Елена Ильина.
Тело полицейского найдено. Погибший занимал пост начальника дорожной полиции Петропавловска-Камчатского.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге школьник спас маленькую девочку, которая провалилась под лед.