В Ростовской области произошла смертельная авария с автомобилем под управлением подростка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в районе 04.30 мск в Новочеркасске. Манина врезалась в дерево в районе дома 4 по Машиностроительному переулку.
По предварительной информации, за рулем находился водитель 2007 года рождения. Всего в автомобиле находились шесть человек, пять из которых погибли на месте, еще один пострадавший находится в реанимации.
Личности находившихся в салоне устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в России выросло число летальных случаев в ДТП с такси.