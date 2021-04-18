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Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону с участием подростка

Юрий Столбов
1 час назад
В Ростовской области произошла смертельная авария с автомобилем под управлением подростка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в районе 04.30 мск в Новочеркасске. Манина врезалась в дерево в районе дома 4 по Машиностроительному переулку.
По предварительной информации, за рулем находился водитель 2007 года рождения. Всего в автомобиле находились шесть человек, пять из которых погибли на месте, еще один пострадавший находится в реанимации.
Личности находившихся в салоне устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в России выросло число летальных случаев в ДТП с такси.
Происшествия,Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,Ростовская Область,Новочеркасск,
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