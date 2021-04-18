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В Праге задержаны облившие стены посольства РФ кетчупом

Газета.Ru
44 минуты назад
В Праге полиция задержала семь человек, обливших кетчупом стены на территории посольства РФ в Чехии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя местных правоохранительных органов Яна Данека.
Хулиганы облили кетчупом посольство РФ в Праге
Фото: APAP
«Ведется расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении», — сказал он.
Отмечается, что по версии задержанных, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии.
Ранее власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.
Позже это решение прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
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