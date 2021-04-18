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Опубликовано видео задержания украинского консула в Петербурге

Юрий Столбов
44 минуты назад
Появились кадры задержания украинского консула Александра Сосонюка в Петербурге. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RT.
На размещенных кадрах видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Сосонюка во время встречи с неназванным россиянином при попытке получения информации закрытого характера.
Как отмечается в сообщении ФСБ, деятельность консула оценена как враждебная по отношению к России и не совместимая со статусом дипломата. В спецслужбе рассказали, что к Сосонюку примут меры в соответствии с нормами международного права.
Происшествия,Политика,Видео,ФСБ,Санкт-Петербург,
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