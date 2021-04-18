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Екатеринбургский пенсионер отдал мошенникам около миллиона рублей

Ura.Ru
33 минуты назад
В Екатеринбурге пенсионер обратился в отдел полиции с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Ему позвонили неизвестные и убедили оформить несколько кредитов, а затем перевести им полученные деньги. В итоге мужчина потерял 935 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В Екатеринбурге пенсионер отдал мошенникам почти миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«15 апреля около 17.30 в отдел полиции 14 обратился пенсионер 1958 года рождения, который сообщил сотрудникам, что неизвестные обманным путем убедили его оформить несколько кредитов, а полученные деньги перевести на указанные злоумышленниками счета», — подчеркнули в управлении МВД Екатеринбурга.
Они отметили, что пенсионеру позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный рассказал об обнаруженном случае мошенничества — якобы злоумышленники оформили на имя пенсионера онлайн-заявку на кредит, и, чтобы отменить операцию, необходимо срочно направиться в отделение банка и оформить заем. После чего полученные деньги нужно перевести на указанный якобы защищенный счет. Пенсионер выполнил все поставленные задачи, заехал в несколько банков, оформил кредиты и перевел через банкомат все средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Полиция Екатеринбурга просит граждан не выполнять указания незнакомцев, перепроверять полученную информацию и в случае попадания на уловки телефонных аферистов тут же обращаться в отделение полиции.
По мнению психологов, чтобы не стать жертвой уличных, телефонных и смс-мошенников, нужно резко прерывать с ними контакты, игнорировать незнакомцев и не переходить по ссылкам. По данным Банка России, за один звонок телефонные аферисты из псевдобанков уводят у граждан в среднем около 15 тысяч рублей.
Происшествия,МВД,Екатеринбург,
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