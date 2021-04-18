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В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

ТАССиещё 1
59 минут назад
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Омаха (штат Небраска). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте местного полицейского управления.
В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре
Фото: ReutersReuters
По информации правоохранительных органов, неизвестный открыл стрельбу на первом этаже одного из торговых центров. В больницу были доставлены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, в том числе мужчина, который впоследствии умер.
Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски. Как уточнил в беседе с журналистами телекомпании CNN представитель полицейского управления, угроза безопасности миновала.
Происшествия,Криминал,
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