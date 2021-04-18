В Небраске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Омаха (штат Небраска). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте местного полицейского управления.

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По информации правоохранительных органов, неизвестный открыл стрельбу на первом этаже одного из торговых центров. В больницу были доставлены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, в том числе мужчина, который впоследствии умер.