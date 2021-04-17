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Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за проблем с грузовым отсеком

Вечерняя Москва
24 минуты назад
Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке. Об этом рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент пр7оизошел вечером в субботу, 17 апреля. На аварийную посадку в Шереметьево зашел Airbus «Волгоград — Москва», принадлежащий компании «Аэрофлот».
Причиной экстренной посадки стал сработавший индикатор «открытие грузового отсека».
В настоящее время самолет сел в аэропорту в штатном режиме. Посадка произошла в 19:18 по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал.
Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,РИА Новости,Волгоград,
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