В Москве задержали избившего телеведущего гражданина Грузии

Подозреваемого в преступлении задержали накануне на северо-западе Москвы. Это некий Леван Шарабидзе. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Нападение на сотрудника телеканала произошло в ноябре прошлого года возле клуба «Каприз». После драки телеведущего госпитализировали с тяжелыми переломами скул и челюсти. Причины конфликта, фамилия пострадавшего и место его работы пока не обнародованы.