В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Москве задержали избившего телеведущего гражданина Грузии

Майк Габриелян
1 час назад
Столичная полиция задержала гражданина Грузии, в прошлом году избившего ведущего ТВ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В Москве задержали избившего телеведущего гражданина Грузии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Подозреваемого в преступлении задержали накануне на северо-западе Москвы. Это некий Леван Шарабидзе. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Нападение на сотрудника телеканала произошло в ноябре прошлого года возле клуба «Каприз». После драки телеведущего госпитализировали с тяжелыми переломами скул и челюсти. Причины конфликта, фамилия пострадавшего и место его работы пока не обнародованы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую. Инцидент произошел в поезде Мариуполь — Киев.
Происшествия,Москва,Грузия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители