Квартиру подозреваемого в расчленении жены медика обокрали в Петербурге

Петербурге обокрали квартиру главного нефролога Александра Земченкова, подозреваемого в расчленении супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Инцидент произошел 26 апреля. Вора не смутила опечатанная следствием квартира. Он забрался в неё через чердак. Однако преступника задержали по горячим следам.

«Злоумышленник сломал потолок, похитил ювелирные изделия, после чего вскоре был задержан», - сказал источник.

Александр Земченков - заведующий отделением Мариинской больницы и один из самых известных нефрологов Петербурга.

В 2010 году пропала 50-летняя жена Земченкова. Она работала врачом в городском роддоме. Нефролог 11 лет искал супругу и даже выступал на телешоу, посвященном розыскам людей. В этом году, как заявило следствие, Земченков признался в убийстве женщины.

По версии СКР, супруги поссорились, и Земченков убил жену. Это произошло в квартире на улице Чапыгина в Петербурге. Следствие считает, что Земченков расчленил тело и выбросил в мусорные контейнеры.

Сейчас врач арестован. Останки жертвы не нашли.