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Квартиру подозреваемого в расчленении жены медика обокрали в Петербурге

Майк Габриелян
12 минут назад
В Петербурге обокрали квартиру главного нефролога Александра Земченкова, подозреваемого в расчленении супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Квартиру подозреваемого в расчленении жены медика обокрали в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел 26 апреля. Вора не смутила опечатанная следствием квартира. Он забрался в неё через чердак. Однако преступника задержали по горячим следам.
«Злоумышленник сломал потолок, похитил ювелирные изделия, после чего вскоре был задержан», - сказал источник.
Александр Земченков - заведующий отделением Мариинской больницы и один из самых известных нефрологов Петербурга.
В 2010 году пропала 50-летняя жена Земченкова. Она работала врачом в городском роддоме. Нефролог 11 лет искал супругу и даже выступал на телешоу, посвященном розыскам людей. В этом году, как заявило следствие, Земченков признался в убийстве женщины.
По версии СКР, супруги поссорились, и Земченков убил жену. Это произошло в квартире на улице Чапыгина в Петербурге. Следствие считает, что Земченков расчленил тело и выбросил в мусорные контейнеры.
Сейчас врач арестован. Останки жертвы не нашли.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Александр Земченков больше не является главным нефрологом Петербурга.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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