«Невскую мануфактуру» восстановят через пять лет

Об этом рассказали во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.
Несмотря на то что зданию нанесён большой ущерб, оно подлежит восстановлению, потому что большинство капитальных конструкций и стен сохранились.
Здание 1861 года постройки загорелось в Петербурге в понедельник. Обрушились крыша и внутренние перекрытия. При тушении один пожарный погиб, ещё трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. Гендиректора «Невской мануфактуры» арестовали на два месяца. Пожар удалось полностью потушить только через 4 дня.