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«Невскую мануфактуру» смогут восстановить через пять лет

Говорит Москваиещё 2
37 минут назад
Об этом рассказали во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.
«Невскую мануфактуру» восстановят через пять лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Несмотря на то что зданию нанесён большой ущерб, оно подлежит восстановлению, потому что большинство капитальных конструкций и стен сохранились.
Здание 1861 года постройки загорелось в Петербурге в понедельник. Обрушились крыша и внутренние перекрытия. При тушении один пожарный погиб, ещё трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. Гендиректора «Невской мануфактуры» арестовали на два месяца. Пожар удалось полностью потушить только через 4 дня.
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