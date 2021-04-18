«Невскую мануфактуру» восстановят через пять лет

Об этом рассказали во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.

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Несмотря на то что зданию нанесён большой ущерб, оно подлежит восстановлению, потому что большинство капитальных конструкций и стен сохранились.