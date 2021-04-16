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Пьяный мужчина избил жену и малолетнюю дочь в Подмосковье

Вечерняя Москва
55 минут назад
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену, а также попытался задушить дочку. Об этом в пятницу, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Пьяный мужчина избил жену и малолетнюю дочь в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника «ВМ», инцидент произошел в Зеленограде. Пьяный мужчина в ходе разгоревшегося конфликта с домочадцами избил жену, затем попытался задушить 15-летнюю дочь.
Мужчину задержали прибывшие сотрудники правоохранительных органов.
Происшествия,МВД,Московская Область,
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